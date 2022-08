Guerre en Ukraine : une équipe de l'AIEA va mener des expertises sur le site de Zaporijia

La situation dans la centrale de Zaporijia est périlleuse. Ainsi, pour surveiller que le site nucléaire ne présente aucun danger, une équipe envoyée par l’AIEA se rend sur place. Pour preuve, une photo des 14 membres de cette délégation a été publiée, bras croisés et regard dur. L’image a été postée lundi 29 août sans date ni lieu. On sait juste que cette délégation est en route et son inspection est très attendue.

L’objectif est de savoir dans quel état est la centrale, si des fuites radioactives ou d’hydrogène sont possibles. Ils souhaitent aussi connaître l’état des réacteurs, des turbines, des sarcophages de confinement ou encore les systèmes de refroidissement. Tout ce qui concerne la sécurité nucléaire va être scruté. La délégation missionnée par l’AIEA va également procéder à la rencontre avec les employés ukrainiens de la centrale afin d’observer les conditions dans lesquels ils travaillent sous la menace des Russes depuis mars.

Aussi, les experts de l’AIEA pourront apporter des vérifications quant aux images qui montrent des blindés russes à l’intérieur de la centrale nucléaire. Toutes ces expertises ne seront possibles que si les troupes russes présentes sur place permettent un accès sans restriction à la plus grande centrale d’Europe.

