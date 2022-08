INVITÉE RTL - Zaporijia : "On est très très loin d'une catastrophe nucléaire", rassure une spécialiste

En Ukraine, les autorités de Zaporijia ont publié un communiqué alarmant. Après des bombardements, dont Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement depuis plusieurs semaines, la centrale a "été endommagée et il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives", a alerté l'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes Energoatom, samedi 27 août.

Emmanuelle Galichet, spécialiste du nucléaire, se veut rassurante : "On est très très loin d'une catastrophe nucléaire avec un relâchement dans l'atmosphère (...) Il n'y a pas de risque radiologique à l'extérieur de la centrale", nous dit-elle.

"On n'est pas sur une explosion, on est sur une dissémination de produits d'uranium (235 et 238) autour de la zone de stockage", précise la spécialiste qui conseille à l'exploitant et aux Russes sur place de "prendre des précautions", comme porter des masques.

