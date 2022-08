Les infos de 5h - Emmanuel Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale de Zaporijia

Emmanuel Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine. C'est la plus grosse centrale d'Europe occupée par les Russes depuis le mois de mars. Plusieurs frappes, dont les deux parties s'accusent mutuellement, ont visé le site. Depuis le début du conflit, la centrale nucléaire est la cible d'affrontements et de convoitises.

Mardi 16 août, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelenski, le président ukrainien, se sont entretenus au téléphone. L'un des sujets les plus importants est la gestion du problème de la centrale de Zaporijia, actuellement sous contrôle russe. Cette centrale, la plus grande d'Europe, se situe dans le sud de l'Ukraine.

Lundi 15 août, Volodymyr Zelenski avait averti qu'une "catastrophe" à la centrale menacerait toute l'Europe. Il a accusé l'armée russe de "bombarder les villes et les communautés des environs" directement depuis le site nucléaire.

À écouter également dans ce journal

Météo - 40 mm de pluie sont tombés hier en région parisienne en moins de deux heures. Les images de déluge tournent en boucle sur Internet. La tour Eiffel était à peine visible.

Colmar - Le conducteur du scooter qui a abattu un Afghan dimanche 14 août à Colmar a été identifié. Le témoignage bouleversant du cousin de la victime est à retrouver sur RTL.

Roissy - Un individu interpellé à Roissy pour avoir tenté d'éblouir des pilotes de ligne avec un laser au moment de l'atterrissage.

