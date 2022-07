Guerre en Ukraine : qu'est-ce que "Belgorod", le sous-marin russe le plus puissant du monde ?

En Ukraine, l'exportation des céréales s'organise. Les trois ports concernés ont recommencé à fonctionner et les premiers chargements devraient partir cette semaine selon Kiev. Le centre de coordination entre Russes et Ukrainiens a été inauguré à Istanbul.

Des avancées sur le plan économique qui ne font pas oublier la guerre. La Russie vient de recevoir le sous-marin le plus puissant au monde, pas seulement en raison de ses dimensions. Le "Belgorod" est capable de transporter 6 voire 8 torpilles Poséidon, les plus puissantes au monde, 100 fois Hiroshima chacune. Avec une portée de 10.000 km, la Poséidon est surnommée la torpille de l'apocalypse ou du jugement dernier.

Elle provoquerait des tsunamis radioactifs sur les villes côtières américaines, mais uniquement en représailles, en riposte à une attaque nucléaire, explique la propagande russe. Mais le sous-marin "Belgorod" sait aussi jouer les espions. Il peut larguer des sous-marins beaucoup plus petits que lui pour des missions secrètes ou de sabotage, comme couper des câbles électriques ou de télécommunications.

Tout cela n'est pas rassurant. Mais selon la version officielle de son constructeur russe, Le "Belgorod" n'est qu'un navire de recherches et il permet à la Russie de mener "des expéditions scientifiques et des opérations de sauvetage dans les zones les plus reculées".

