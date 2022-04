Guerre en Ukraine : Poutine peut-il vraiment utiliser l'arme nucléaire ?

Le sujet du jour. Jeudi 14 avril lors d'un discours à Atlanta, le chef de la CIA, William Burns, partageait son inquiétude de voir la Russie recourir à l'arme nucléaire. Il évoquait alors les revers subis par l'armée de Vladimir Poutine en Ukraine, qui pourraient alors pousser Moscou à en arriver là… "Aucun d’entre nous ne peut prendre à la légère la menace posée par un recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou de faible puissance", déclarait-il.

Pourquoi on en parle ? Poutine peut-il vraiment utiliser l’arme nucléaire ? Cette menace est-elle réelle ? Est-elle crédible ? Comment pourrait-elle se concrétiser ? Est-ce simplement de la dissuasion ? Vladimir peut-il décider seul d'envoyer un missile ?

L'analyse. "La destruction d’un seul bateau (le croiseur Moskva qui a coulé) n’est pas susceptible de déclencher une mécanique de rétorsion nucléaire vis-à-vis des Ukrainiens. Cela paraît totalement disproportionné. Mais on a le sentiment que Poutine a clairement un problème de métabolisme, pour ne pas dire d’avantage. C’est le problème qu’ont tous les tacticiens, les stratèges et tous les chefs d’ État à travers le monde : comment gérer cette personne ?", explique Peer de Jong, spécialiste de géopolitique sur les questions de sécurité et vice-président de l’institut Themiis.

