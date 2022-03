INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : "nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", affirme le porte-parole du ministère des Armées

L'offensive russe est présente sur tous les fronts en Ukraine, depuis le Donbass, la Crimée, ainsi que sur les régions de Kiev et Kharkiv qui sont bombardées, affirme Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées au micro de RTL, mardi 1er mars. "On constate une progression plus lente que celle anticipée par la Russie, et on peut l'attribuer à la valeur de défense des Ukrainiens", ajoute celui qui félicite leur bravoure et leur courage.

Hervé Grandjean a également réagi aux propos tenus ce matin par Bruno Le Maire. Ce dernier avait déclaré : "Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie", avant de rétropédaler quelques heures plus tard. "Le ministre de l'Économie a eu recours à une image", défend le porte-parole du ministère des Armées. "Soyons clair : ni la France, ni l'Europe, ni l'Otan n'agite une menace d'attaque militaire contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", a-t-il conclu.

L'armée française mobilisée

Pour contrer cette offensive, des équipements de défense français (casques, gilets pare-balles, trousses de secours...) ont été livrés à l'Ukraine. Le président de la République a également décidé, lors d'un sommet de l'OTAN, une action dans le domaine terrestre et dans le domaine terrien. Quelque 500 militaires français ont été envoyés en Roumanie pour "apporter une garantie de sécurité" dans ce pays "qui pourrait se sentir inquiété". En Estonie, 300 soldats, déjà présents, vont être relevés dans les jours et semaines qui viennent.

"Dans le domaine aérien, nous assurons la police du ciel de la Pologne. Tous les jours, des patrouilles de Rafale débarquent de Mont-de-Marsan", ajoute Hervé Grandjean. "À la mi-mars, nous ferons de même en Estonie avec quatre Mirage-2000."

Enfin, le porte-parole du ministère des Armées déconseille fortement aux Français "d'essayer de rejoindre l'Ukraine" pour participer aux combats.