Que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine ? Pour Pascal Boniface, chercheur à l'IRIS, le président russe applique bien une "stratégie du fou" en Ukraine. "Je fais semblant d'être fou pour que vous ayez peur de moi et que finalement, la peur que vous avez de moi me donne plus de marge de manœuvre", explique sur RTL l'expert en géopolitique.

Pour autant, le chercheur "ne pense pas que Poutine soit fou". "Tout ceci est quand même planifié, y compris dans son apparence de folie", estime-t-il. Le maître du Kremlin "est dans la surenchère depuis lundi. Sa prestation était très différente de ce qu'il fait d'habitude. On le connaît beaucoup plus calculateur et beaucoup plus maître de lui-même. Là, il était dans l'exaltation totale".

En outre, "il semblerait (...) que la déclaration qui a été envoyée ce matin a été filmée dès lundi. (...). L'offensive russe répond donc à cette même logique. "Poutine est rationnel", estime également le spécialiste des questions de défense Pierre Servent. “Après la phase diplomatique qui a échouée, il était prêt à une opération militaire" pour "neutraliser les capacités militaires de l’Ukraine.”

Poutine "est un véritable stratège"

"La logique de Poutine n'est pas nouvelle, elle est cohérente", abonde encore Frédéric Encel, docteur en géopolitique et invité de RTL jeudi 24 février. Le président russe "est un véritable stratège", et un "adepte du grand stratège prussien [Carl von] Clausewitz", auteur de De la guerre. "Il nous dit des choses parfois pour qu'on les croie, parfois pour nous fourvoyer", explique-t-il.

"Ce qu'il a toujours dit, notamment, c'est que la chute de l'U.R.S.S avait été la pire catastrophe géopolitique du XXème siècle". Ensuite, "il a toujours affirmé que l'Ukraine, en réalité, était une création artificielle". Enfin, Poutine a assuré qu'il ne "laisserait plus jamais (...) l'OTAN, les Occidentaux, de manière générale, les Européens, qu'il méprise souverainement, avancé à l'Est", affirme l'expert. "Sa logique générale au fond, elle n'est pas très nouvelle. Elle est assez cohérente".