Pour Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences-Po paris, spécialiste des questions européennes et internationales, l'invasion russe en Ukraine "n'est pas du tout une surprise. Ce qui est étonnant, c'est que le président ukrainien avait dit qu'il ne fallait pas s'affoler (...) Or, Vladimir Poutine a toujours dit que l'Ukraine faisait partie de l'ancienne union soviétique. Son discours cette nuit est celui d'un homme complètement paranoïaque, qui considère que toute la terre lui en veut, que l'Ukraine lui en veut".

Le président russe "a un raisonnement de notaire, si vous me permettez l'expression : quelqu'un qui estime que l'Ukraine lui appartient. Pour lui, c'est un conflit patrimonial : c'est injustement que l'Ukraine avait pris son indépendance, et depuis le début il dit qu'il veut récupérer ce bien (...) Il commence par l'Est de l'Ukraine, et tout cela était parfaitement prévisible".

Poutine a-t-il une volonté d'aller jusqu'à Kiev et de faire partir le régime aujourd'hui en place ? "Ah oui, j'en suis vraiment persuadé, souligne Patrick Martin-Genier. Il a parlé de démilitariser, il est en train de le faire, il attaque des infrastructures militaires (...) Nous ne sommes pas à l'abri dans un premier temps d'une tentative de coup d'État. Les militaires qui se rapprochent de Kiev ne veulent pas nécessairement tuer la population. Je pense que dans leur objectif, il s'agit de renverser le régime pour mettre un président fantoche qui se rapprochera de la Russie".