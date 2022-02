Guerre en Ukraine : "Je ne pense pas que Poutine soit cinglé ou fou", estime Praud

Les premiers chars russes sont entrés sur le sol ukrainien ce jeudi 24 février après que Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire. En réaction à cette attaque, Kiev a dénoncé le début d'une "invasion de grande ampleur de la Russie." Emmanuel Macron s'est exprimé en milieu de journée : "Le président Poutine a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies", a dit le chef de l'État.

Depuis ce matin, RTL a mis en place une édition spéciale consacrée à cet évènement historique. Pendant la coupure publicité, Patrick Martin Genier, enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes et internationales, invité de RTL Midi, a qualifié Vladimir Poutine de "fou". Un peu plus tôt sur l'antenne de RTL, Jean Guisnel, journaliste au Point, spécialiste des questions militaires, estimait que le président russe était "cinglé".

Pascal Praud a réagi à ces déclarations dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 24 février. "Ce sont des explications un peu faciles, a-t-il rétorqué. Je ne pense pas qu'il soit cinglé ou fou, je pense hélas au contraire que tout est organisé."

"Il a calculé son coup depuis très longtemps mais pour lancer une telle offensive avec des morts...", lui a répondu Patrick Martin Genier. "Regardez son discours complètement paranoïaque en disant que l'Ukraine avait été créée par les communistes. Il veut rétablir l'ordre tsariste, l'ordre de la Seconde Guerre mondiale où il y avait la Grande Russie alors que finalement les générations qui ont passé n'en veulent plus, c'est là où il y a un vrai problème, une vraie paranoïa en tout cas", a-t-il expliqué.