Guerre en Ukraine : Londres augmente massivement son soutien militaire à l'Ukraine

Par la voix de son Premier ministre Boris Johnson, dans un communiqué, lors du sommet de l'OTAN à Madrid, la Grande-Bretagne a annoncé débloquer un milliard de livres (1,16 milliard d'euros) d'aide supplémentaire à l'Ukraine pour répondre à l'invasion russe. Cela va porter à 2,3 milliards de livres l'aide du gouvernement britannique.

La Grande-Bretagne qualifie cette augmentation importante de "nouvelle phase" dans le soutien occidental qui doit permettre à l'armée ukrainienne de lancer des contre-offensive. Cité dans le communiqué, Boris Johnson déclare que les attaques "contre le peuple ukrainien sont de plus en plus barbares". Ainsi, "Les armes, les équipements et les formations britanniques transforment les défenses de l'Ukraine contre cette attaque. Et nous continuerons à soutenir fermement le peuple ukrainien pour faire en sorte que Poutine échoue en Ukraine".

L'aide supplémentaire comprend des "systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne, des appareils aériens sans pilote, des équipements électroniques innovants et des milliers d'équipements vitaux pour les soldats ukrainiens", précise le gouvernement. Pour Londres, ce serait "un premier pas" pour permettre à l'Ukraine de passer de la "défense vaillante" à des "opérations offensives".

