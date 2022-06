Guerre en Ukraine : la France annonce l'envoi de véhicules de transport blindés

La France va "livrer [à l'Ukraine] dans des quantités significatives, des VAB (véhicules de l'avant blindés), qui sont armés" afin de "se déplacer rapidement dans des zones sous le feu ennemi" annonce le ministre des Armées Sébastien Lecornu, dans une interview accordée au Parisien.

Il confirme par ailleurs l'envoi de six canons Caesar supplémentaires, en plus des douze déjà déployés face aux Russes. Le ministre ne dit pas quand seront envoyées ces armes, qui avaient été annoncées par Emmanuel Macron, le 16 juin, lors de sa visite à Kiev.

Alors que Kiev avait demandé la livraison de missiles anti-navires pour "ouvrir des brèches dans ce blocus maritime imposé par la Russie et qui prive de nombreux pays de livraisons de céréales et de matières premières", Sébastien Lecornu a indiqué que cela "fait partie des dossiers examinés".

Depuis le début de l'offensive militaire russe, la France a livré à l'Ukraine des missiles anti-chars Milan et des missiles anti-aériens Mistral, en plus des canons Caesar. L'ex-minsitre des Armées, Florence Parly, avait chiffré, mi-avril, à plus de cent millions d'euros les équipements militaires livrés par la France à l'Ukraine.

