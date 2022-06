Royaume-Uni : Boris Johnson confirmé par son parti lors d'un vote de défiance

Cette annonce devrait être un réel soulagement pour Boris Johnson. Englué depuis des mois dans l'affaire du "partygate", le Premier ministre britannique a affronté dans la soirée du lundi 6 juin, un vote de défiance de la part du parti conservateur, de plus en plus excédée par son dirigeant. Les résultats publiés ce lundi soir, ont annoncé le maintien de la confiance envers Boris Johnson qui a obtenu 211 voix de députés conservateurs en sa faveur contre 148 demandant son départ lors d'un vote à bulletin secret.

Plus tard dans la soirée, le chef du gouvernement britannique a jugé lors d'une intervention à la télévision son résultat "convaincant et décisif. En tant que gouvernement, nous pouvons passer à autre chose et nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment".

Une défaite de Boris Johnson aurait mené à une élection interne pour désigner un nouveau leader du parti, qui serait par la suite devenu Premier ministre. Cette victoire, lui permet désormais ne de plus pouvoir être visé par une autre motion de défiance durant une année entière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info