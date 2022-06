Guerre en Ukraine : une "erreur colossale" pour l'oligarque russe Oleg Deripaska

Quatre mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, ces propos d’une rare virulence, de la part d'un oligarque, contre la décision prise par Vladimir Poutine. L'oligarque russe Oleg Deripaska l'a qualifié mardi 28 juin d'"erreur colossale", en plein Moscou, lors d'une conférence de presse.

L'industriel s'exprimait devant les jeunes diplômés d'une école de commerce à l'université de Moscou. Oleg Deripaska, qui, dès le début du conflit en Ukraine avait rapidement réclamé des négociations, n'a pas mâché ses mots. "Une erreur colossale. Oui, détruire l'Ukraine serait une erreur colossale", a-t-il insisté.

L'homme d'affaires a fait preuve aussi de peu d'optimisme concernant l'évolution politique et économique de son pays, faisant allusion aux riches hommes d'affaires qui ont quitté la Russie. "Il n'y a pas de potentiel pour un changement de régime", estime-t-il. "L'opposition a préféré les belles villes européennes. Elle s'est retirée de la vie du pays. Et je ne vois pas non plus de conditions économiques favorables à un changement de régime".

L'oligarque a également critiqué Vladimir Poutine, qu'il a accusé de ne rien faire pour atténuer l'impact des sanctions occidentales sur la Russie. Il y a quelques jours, le président russe affirmait le contraire.

