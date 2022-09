Guerre en Ukraine : "Le régime de Poutine va tomber", lance sur RTL la vice-Première ministre ukrainienne

Des référendums d'annexion par la Russie ont débuté vendredi 23 septembre dans quatre régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou : Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia. Quatre territoires que Vladimir Poutine veut annexer rapidement. Le leader russe a d'ailleurs décrétée une "mobilisation partielle" cette semaine. Un million de Russes pourraient être concernés.

"Je les appelle à ne pas prendre les armes", appelle sur RTL Iryna Verechtchouk, vice-Première ministre d'Ukraine. En charge des territoires occupés, elle invite les nouvelles recrues à "éviter cette mobilisation", à "fuir" ou à "déposer les armes". "Nous promettons que nous sommes prêts à accueillir les déserteurs en respectant toutes les conventions de guerre et le droit humanitaire international du moment où ils déposent les armes", dit-elle.

"Nous savons que le régime de Poutine va tomber et nous ferons tout pour précipiter la chute de ce régime", ajoute Iryna Verechtchouk. "Poutine est dans l'impasse et il cherche par la voie des référendums à expliquer à son peuple pourquoi des milliers des gens sont déjà morts et vont mourir".

