INFO RTL - Espions russes en France : près d'une cinquantaine d'agents de Moscou expulsés depuis un an

L'annonce du quai d'Orsay n'a trompé personne le 5 avril 2022. L'expulsion de trente-cinq "diplomates russes", en réponse aux terribles exactions commises par les soldats de Vladimir Poutine dans la ville ukrainienne de Boucha, concernait en réalité trente-cinq espions de Moscou parfaitement identifiés par la DGSI, le contre-espionnage français.

Des hommes et des femmes issus du service de renseignement extérieur russe (SVR) ou du renseignement militaire (GRU) mais qui occupaient officiellement diverses fonctions à l'ambassade de Russie ou dans les consulats de Marseille ou de Strasbourg. En temps de paix leur présence était tolérée, notamment pour préserver en balance la présence d'agents tricolores au sein de l'ambassade de France à Moscou.

La guerre a changé la donne. Quelques jours avant l'expulsion massive, six autres officiers du renseignement russes avaient été renvoyés manu militari pour avoir été surpris en flagrant délit d'achat de documents secrets auprès d'une source française. Enfin, c'est moins connu, la quasi-fermeture en juillet de la délégation russe à Strasbourg, dans le sillage de l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe, a entraîné le départ d'une nouvelle fournée d'"honorables correspondants" du SVR ou du GRU.

Entre 75 et 80 agents russes en France avant la guerre en Ukraine

D'après les informations de RTL, c'est au total une cinquantaine d'espions russes qui plié bagage depuis le début de l'agression de l'Ukraine. Avant la guerre, la DGSI estimait leur nombre entre soixante-quinze et quatre-vingt. Des agents rompus aux techniques de recrutement de sources, et formés à "tamponner" parlementaires, politiques, chercheurs, diplomates, militaires ou journalistes pour les amener à livrer des informations confidentielles en échange de rémunération ou de cadeaux de plus en pus somptueux...

Avec la série d'expulsions la capacité de renseignement de Moscou a significativement dégradée d'après un source au sein du contre-espionnage.

Recrutements sur le Bon coin

Moscou n'a pas renoncé pour autant à récolter de l'information. Le régime de Vladimir Poutine a plus que jamais besoin d'informations sur les intentions de ses adversaires, notamment militaires et diplomatiques mais aussi technologique. À l'automne, la DGSI mettait en garde publiquement sur les tentatives de recrutement d'ingénieurs français par des agents russes sur le Bon coin, sous couvert d'une demande cours de mathématique ou d'informatique. Plus d'une douzaine de tentatives ont été recensées dont certaines récentes.

Des CV soigneusement épluchés par la DGSI

La priorité des priorités désormais pour les services français, c'est de contrer les tentatives de Moscou de reconstituer son dispositif. D'abord par la voie "classique", toujours la même depuis l'époque soviétique, c'est-à-dire le placement d'espions au sein de l'ambassade de Russie et des consulats. La DGSI épluche donc avec un extrême attention les CV des nouveaux embauchés au sein de la représentation russe avant leur accréditation en France. Des employés officiellement envoyés pour remplacer les chauffeurs, traducteurs ou traductrices conseillers ou conseillères qui ont été renvoyés en Russie. Objectif des renseignements français : démasquer ceux qui sont passés par les centres de formation du SVR ou du GRU.

La crainte des "agents dormants"

Le deuxième volet est plus ardu. Il concerne les agents sous légende, les "agents dormants", venus s'installer il y a plusieurs années pour venir se fondre dans le paysage ou en cours d'installation. Parfois devenus citoyens français, parfaitement introduits dans le pays, ils sont destinés à être activés un jour ou l'autre en fonction des nécessités.

Une enquête de l'Obs en 2014 estimait leur nombre en France entre dix et vingt. On ignore combien ils sont aujourd'hui, mais selon une source au sein du renseignement français, la Russie pourrait être tenté de développer son réseau d'agents clandestins pour contourner la surveillance de plus en plus serrée des services français qui compromet la voie "classique".

Faux stagiaire brésilien et faux résidents suédois

Deux affaires récentes en Europe ont illustré la réalité de cette stratégie : en Suède un couple d'origine russe installé depuis le début des années 1990 a interpellé en novembre au cours d'une opération spectaculaire avec hélicoptères Blackhawks et policiers cagoulés. Soupçonnés d'être liés au GRU, le renseignement militaire russe, ils sont accusés "d'acquisition illégale d'acquisition de technologie militaire" d'après les autorités suédoise. En juin, c'était un soi-disant jeune Brésilien qui arrivait pour un stage au sein de la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye qui a été démasqué par les policiers néerlandais. Il s'agissait d'un ressortissant tusse qui avait bâti sa légende de Brésilien issu des quartiers pauvres pendant des années



Deux difficultés pour le contre-espionnage français. D'abord ces agents dormants ont souvent acquis la nationalité d'un pays tiers avant de venir s'installer dans le pays cible. Par ailleurs, des Russes qui fuient la mobilisation et la guerre arrivent à rythme régulier en France. Est-ce QUE les services russes tentent d'utiliser cette voie pour introduire ses agents sous couvert de faux déserteur ? Aucun cas n'a été détecté jusqu'ici, mais la vigilance est de mise.

La DGSI insiste également sur la prévention. Le service de renseignement a très officiellement mis en garde cet automne sur les tentatives de recrutement via le site internet LeBoncoin. La technique peut sembler simpliste mais elle a fonctionné. Des agents russes SVR répondaient à des annonces de jeunes