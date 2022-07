Moscou manquerait-elle de volontaires pour aller combattre en Ukraine ? Selon Kiev, 35.000 soldats russes seraient morts depuis le début de l'offensive en février. Des chiffres difficilement vérifiables, l'armée russe communiquant très peu sur ses pertes. Mais alors qu'une nouvelle offensive semble imminente dans le Donbass, les troupes du Kremlin

peineraient bel et bien à se reconstituer.

Le recrutement de soldats serait même devenu une priorité côté russe. Selon le média indépendant , des prisonniers de droit commun purgeant leur peine dans la région de Saint-Pétersbourg se seraient ainsi vus offrir leur libération et de l'argent, contre six mois de service sur le front ukrainien. Les mercenaires du groupe Wagner seraient chargés de cette recherche de "volontaires", et proposeraient 200.000 roubles (3.386 euros) et une amnistie pour aller "protéger la Mère-Patrie" au Donbass.

Certains détenus des colonies pénitentiaires se seraient aussi vus proposer une somme d'environ 85.000 euros pour leurs familles en cas de décès. Leurs missions sur place, nous dit le site d'informations russe, consisteraient à "détecter les nazis" et à les combattre en première ligne. "Tout le monde ne reviendra pas", leur aurait été précisé. Une quarantaine de prisonniers auraient malgré tout déjà accepté le marché, assure le site.

