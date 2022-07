Le Donbass peut-il tomber tout entier aux mains des Russes ? L'armée russe continue de grignoter du terrain dans l'est de l'Ukraine. RTL s'est rendu dans les villes et villages qui sont dans le viseur de Moscou : Kramatorsk, Sloviansk, Bakhmut. Là où l'offensive de l'armée russe semble imminente. C'est ce que pensent en tout cas les habitants.



Dans ces villes, aux trois quarts vides, il y a toutes les apparences d'une fin du monde. C'est ce que pensent aussi les experts militaires, sans être dans le secret des dieux, encore moins dans le bureau de Vladimir Poutine qui décidera du jour et l'heure, quand il considérera que toutes ses forces sont reconstituées, que ses hommes seront reposés. Mais tous les voyants sont au vert ou au rouge, selon le point de vue où on se place.

Il suffit de regarder une carte. Ces trois villes, Kramatorsk, Sloviansk, Bakhmut, forment presque un axe. L'armée russe s'est arrêtée aux portes de ces villes, dans tous les cas à moins de dix kilomètres.

Illustration de Kramatorsk, dans le Donbass, le 11 juillet 2022

Rejoindre Sloviansk, la plus au nord, à Bakhmut, la plus au sud, c'est comme une mâchoire qui se refermera sur une partie du Donbass. Attaque par le nord, attaque par le sud, les dents du bas vers les dents du haut, cette "mâchoire" russe avalerait non seulement un territoire très vaste, mais un territoire, où beaucoup de soldats ukrainiens ont leur base, des centres de commandement et toute une logistique.

Quelles conditions de vie ?

Malgré la peur, certains Ukrainiens ont décidé de rester. Ils mènent une vie très précaire.

Ceux qui restent encore dans ces villages à portée de canon, ce sont les plus pauvres, les plus faibles, les plus âgés. Quand on circule à Sloviansk, à moins de dix kilomètres du front, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. On croise plus de chiens errants que de personnes. On entend le bruit des explosions au loin.

Et puis, au détour d'une rue, on aperçoit une dizaine de personnes qui font la queue. Elles attendent devant la pharmacie, seul commerce encore ouvert dans ce quartier. On y croise Toley. Il a 65 ans, il tient un sac plastique à la main. Il a du mal à ouvrir les yeux et il nous parle en se tenant à une rambarde. "J'attends pour le traitement de ma mère de 90 ans", explique-t-il.

"Cela peut prendre trois heures car il n'y a plus grand chose dans les pharmacies, donc les queues sont très longues. On n'a plus d'eau courante, ni de gaz pour cuisiner. Je vais puiser de l'eau dans le puits de mes voisins et je coupe du bois pour faire à manger dehors sur le feu", dit encore Toley. Attendre comme ça pendant des heures et pourtant très dangereux. Il y a une semaine, une frappe russe a touché le marché de la ville, faisant deux morts.

"On a essayé jusqu'au bout de travailler ici"

Les Russes qui frappent des civils, est-ce que ça convainc des habitants récalcitrants à partir ? Quelques-uns encore aujourd'hui et probablement parmi les derniers. C'est à Bakhmut, où RTL a senti le plus de danger, l'atmosphère la plus lourde, avec des détonations au loin. Sur le bord de la route, ces personnes attendaient un petit bus. Pourquoi partir maintenant et pas avant ? "On a essayé jusqu'au bout de travailler ici, mais là, j'estime que la situation de Sloviansk à Bakhmut est devenue trop chaude", explique Denys.



Et puis, il y a une famille. Ce sont les plus chargés du convoi. Les parents, Anna et

Alexander, et une petite fille de quatre ans qui a passé ces dernières semaines dans un abri. "Des obus ont volé au-dessus de chez nous et un est même tombé hier juste à côté, c'était très effrayant", raconte Anne. "On s'en va. Dans nos sacs, il n'y a rien pour nous, quasiment que des vêtements et des jouets pour la petite".

Kramatorsk, les blessés soignés discrètement

À Kramatorsk, ville très sensible si elle tombe entre les mains des Russes, sont soignés les blessés de guerre. Dans un hôpital où tous les signes distinctifs ont été retirés : pas de croix rouge, pas de lumière. Les ambulances sont cachées sous des arbres. Les militaires blessés sont tous habillés en civil. Discrétion maximale. À l'intérieur, les blessés affluent. Pas plus, pas moins qu'il y a quelques semaines, me confie un médecin. C'est la routine comme il dit.



"L'arrivée des Russes ici, on entend ça depuis le début de la guerre", explique-t-il. "Je ne veux pas paniquer. Je vais continuer à opérer jusqu'au bout. L'ennemi qu'on combat est terrifiant et la situation ici est critique. On ne peut pas savoir ce que Poutine a dans la tête. On va avoir besoin d'aide car l'Ukraine se bat pour toute l'Europe". Un message adressé directement à l'Occident alors que la grande offensive sur le Donbass est imminente.

