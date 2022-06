Guerre en Ukraine : Garry Kasparov tacle sévèrement Macron

Les récents propos d'Emmanuel Macron à l'égard de la Russie ne sont guère passés du côtés des plus farouches opposants au Kremlin. Ces derniers jours, le chef de l'État a suscité une vague de critiques en estimant qu'il ne fallait pas "humilier la Russie" lorsque sera mis un terme au conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Dans un entretien accordé au Parisien, mis en ligne mardi 21 juin, l’ancien champion du monde d’échecs Garry Kasparov, opposant de longue date à Vladimir Poutine et toujours en exil, a épinglé Emmanuel Macron et ses propos. "Macron a tort car nous devons humilier et détruire Poutine et son règne", a jugé le grand maître d'échecs.

"Lorsqu’il parle de ne pas humilier la Russie, il parle uniquement d’épargner Poutine, cela n’a aucun sens", a ajouté Garry Kasparov auprès de nos confrères. "Il n’y a pas de négociation possible et il n’y a pas d’autre conclusion à cette guerre que la récupération par l’Ukraine de ses territoires volés. Tout le reste revient à une victoire de Poutine", a-t-il également estimé.

Macron se met "du mauvais côté de l'histoire"

Plus tôt dans la semaine, Garry Kasparov s'était déjà montré critique à l'égard du président de la République, en marge du salon VivaTech à Paris. "C'est une honte de voir le président de la France se mettre du mauvais côté de l'histoire en poussant le président Zelensky à céder des territoires à la Russie", avait affirmé la légende vivante des échecs.

D'une manière générale, Garry Kasparov a aussi déploré le "manque de volonté politique" dans les pays européens ou aux États-Unis pour aider l'Ukraine à reconquérir les territoires perdus face à la Russie. "Tout ce dont l'Ukraine a besoin, ce sont des armes" a-t-il indiqué, jugeant insuffisants les efforts faits par les pays occidentaux en la matière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info