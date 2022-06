Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky visite la ligne de front dans le sud du pays

Les déplacements du président ukrainien hors de la capitale Kiev sont rares depuis le début de l'invasion russe, mais Volodymyr Zelensky a visité samedi 18 juin, pour la première fois, les régions de Mykolaïv et Odessa, située dans le sud de l'Ukraine et baignées par la mer Noire.

Une vidéo, diffusée par la présidence ukrainienne, le montre en train d'inspecter le bâtiment de l'administration régionale très endommagé et de tenir une réunion avec des responsables régionaux à Mykolaïv. Cette ville portuaire et industrielle de près d'un demi-million d'habitants avant la guerre est toujours sous contrôle ukrainien, mais elle est proche de la région de Kherson, presque entièrement occupée par les Russes. Elle reste une cible de Moscou car elle se trouve sur la route d'Odessa, le plus grand port d'Ukraine, à 130 km au sud-ouest.

Cette visite intervient au lendemain d'une frappe russe qui a tué deux personnes et en a blessé vingt autres dans la ville. Dans la vidéo, le gouverneur local, Vitaliy Kim, montre à Volodymyr Zelensky la façade béante du siège de l'administration régionale, touché en mars par une frappe russe qui avait fait 37 morts.

"Il est important que vous soyez vivants"

Le président ukrainien s'est ensuite rendu sur les positions ukrainiennes dans cette région ainsi que dans la région voisine d'Odessa, selon son service de presse. "Je veux vous remercier de la part du peuple ukrainien, de la part de notre État, pour votre grand travail, pour votre service héroïque", a-t-il déclaré aux militaires dans la région d'Odessa. "Il est important que vous soyez vivants. Tant que vous êtes vivants, il y a un mur ukrainien solide qui protège notre pays", a-t-il poursuivi.

Le président a également participé à une réunion avec des responsables locaux à Mykolaïv dans ce qui ressemblait à un sous-sol souterrain, où il a remis des récompenses pour bravoure. "Une attention particulière a été accordée aux menaces terrestres et maritimes. Nous ne cessons de travailler pour la victoire", a indiqué la présidence dans un communiqué.

