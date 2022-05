Guerre en Ukraine : Bono et The Edge jouent dans le métro à Kiev

Bono et The Edge dans le métro ukrainien

Bono, le chanteur du groupe U2, a donné ce dimanche, un concert dans le métro de Kiev en Ukraine. Il était accompagné à la guitare par son acolyte The Edge. Volodymyr Zelensky "nous a invités à jouer à Kiev en signe de solidarité avec le peuple ukrainien et c'est donc ce que nous sommes venus faire", a déclaré le groupe sur Twitter.

A la station Khreshchatyk, les deux musiciens ont interprété plusieurs titres, comme With or Without You, Vertigo et même une version de Stand by Me, de Ben E. King, transformée en Stand by Ukraine avec le groupe Antytila.

Ce n'est pas la première fois que Bono et The Edge s'engagent pour l'Ukraine. Ils ont sorti le mois dernier le morceau Walk On Ukraine, dans lequel ils rendent hommage au courage du peuple ukrainien.

Beaucoup de personnalités du monde de la culture se sont mobilisées ces dernières semaines pour l'Ukraine et ont levé des fonds. Ed Sheeran a également collaboré avec Antytila. Il a réalisé avec eux une nouvelle version de 2step, son dernier single. Les bénéfices seront reversés à des œuvres de charité qui portent secours aux enfants réfugiés ukrainiens.



