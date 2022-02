Guerre en Ukraine : la bourde de Donald Trump en direct à la télévision

L’ancien président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One avant de quitter Harlingen, au Texas, le 12 janvier 2021.

L'ancien président des États-Unis s'est illustré à sa manière le jeudi 24 février. Alors que les forces russes lançaient leur invasion en Ukraine, Donald Trump a confondu, en direct sur Fox News, les armées russe et américaine.

"Vous savez, ce qui est aussi très dangereux, c'est que vous m'avez parlé de l'attaque amphibie des Américains", a lâché Donald Trump sur Fox News, relayé par Business Insider. "Vous ne devriez pas dire cela, parce que vous et tous les autres ne devraient pas être au courant, (…) ils devraient le faire secrètement", a-t-il ajouté.

Face à lui, la journaliste américaine Laura Ingraham rétorque immédiatement "Non, ce sont les Russes". Quelques instants plus tôt, la présentatrice avait interrompu son interview avec l'ancien président qui évoquait de fausses informations concernant les élections de 2020. Il avait assuré, au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, "tout est arrivé à cause d'une élection truquée. (…) Cela ne serait jamais arrivé."