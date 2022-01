Donald Trump : qui sont aujourd'hui les partisans de l'ex-président américain ?

Le 15 janvier, Donald Trump tenait son premier grand meeting de l'année, en Arizona. Une année à l’issue de laquelle on devrait savoir s’il est à nouveau candidat à la Maison-Blanche. En tout cas, il en a l’intention dans ses discours et ses actes. Alors, que retirer de ce meeting ?

Plus que sa performance, qu’on connaît, ce qui est intéressant c’est surtout de pouvoir parler à ses supporters… Beaucoup de gens qui souffrent financièrement : l'inflation en ce moment aux États-Unis est à 7%. Et ça, beaucoup de monde en parle. Une jeune mère de famille raconte qu’elle a perdu son emploi dans une agence de voyage parce qu’elle a refusé de se faire vacciner. Et ça c’est la faute de Joe Biden, dit-elle. Pour un vétéran, c’est le retrait précipité d’Afghanistan qu’il n’a pas digéré.

Et il y a énormément de conspirationnistes. Alors, eux ne se définissent pas comme ça... Ils pensent que le reste du monde est aveugle. Certains sont adeptes de QAnon et autres théories selon lesquelles les Kennedy vont revenir pour sauver le monde corrompu… avec Donald Trump comme intermédiaire ou messager.

