Guerre en Ukraine : à quoi ressemble la vie à Kiev un an après ?

"Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies", lançait Emmanuel Macron il y a un an, alors que les premiers missiles venaient de tomber sur Kiev et que l'invasion russe débutait en Ukraine. Kiev est la capitale d'un pays en guerre depuis 365 jours. Une ville où, même loin des combats, le conflit est visible partout.

Tous les Ukrainiens suivent en temps réel les nouvelles, constamment rappelés à la réalité par les sirènes d'alerte qui retentissent parfois plusieurs fois par jour. Tous les panneaux d'affichage ont, ce vendredi 24 février, remplacés les publicités par des visages de soldats, des appels aux dons et des drapeaux bleu et jaune avec écrit "Gloire à l'Ukraine". À Kiev, dans le centre-ville, les Ukrainiens ont même exposé des chars russes qu'ils ont récupérés sur le champ de bataille quand les Russes étaient à quelques kilomètres de Kiev il y a un an.

Ce 24 février, le président ukrainien a participé à une cérémonie sobre et rapide dans le centre de Kiev, pour rendre hommage aux soldats tombés au combat cette année. Mais il n'y aura pas de grand rassemblement car les Ukrainiens craignent toujours des attaques russes et notamment en ce jour anniversaire. Même si la normalité ne veut plus dire grand-chose depuis un an, ces derniers mois, Kiev a repris un semblant de vie normale. Les restaurants et les hôtels ont rouvert. Beaucoup d'Ukrainiens sont revenus vivre à Kiev. Et s'ils sont nombreux à avoir repris leur travail, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, notamment dans le tourisme.

Une population dépossédée qui reste combattive

Il est important de rappeler que tous les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent pas quitter le pays et sont mobilisés pour le front. Il y aurait à peu près 700.000 soldats mobilisés. Dans les rues, ce sont donc surtout des femmes et des enfants qui circulent, tandis que les hommes sont pratiquement tous en habits militaires.

Sur le dénouement de la guerre, les Ukrainiens sont optimistes et combattifs. "Nous sommes tous très unis, même si bien sûr, nous avons peur. Même à ce moment précis, dans le centre-ville, nous sommes à la merci des Russes. Ils peuvent nous bombarder d'un coup, lancer une attaque. Mais nous sommes toujours là. Nous protégeons notre pays. Je vis ici, je travaille ici et je suis sûr que tous les réfugiés ukrainiens vont revenir aussi vivre ici en Ukraine", expliquait Kristina, une habitante de Kiev.

