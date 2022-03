Guerre en Ukraine : ce qu'il faut attendre de l'allocution d'Emmanuel Macron

"Il n'y aura pas d'expression ni sur la campagne ni sur sa candidature". Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, Gabriel Attal a très vite mis fin aux spéculations. Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi à 20 heures "pour parler de la guerre en Ukraine". Et uniquement de celle-ci.

Dans son allocution, le président de la République va "expliquer l'action menée" et dévoiler "les perspectives" de celles-ci, ainsi que "les conséquences [du conflit] en France, en Europe et dans le monde", a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Si la candidature d'Emmanuel Macron à un second mandat ne fait aucun doute, le timing de l'annonce de celle-ci est sans cesse perturbé. D'abord par la crise sanitaire, puis par la situation géopolitique à l'est de l'Europe. Le chef de l'Etat, qui a déjà récolté bien plus de parrainages qu'il n'en faut pour se présenter une nouvelle fois devant les Français, devrait officialiser sa candidature d'ici le vendredi 4 mars.