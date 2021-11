Groenland : fonte des glaces, pêche, tourisme... "Tout change autour de nous", constate un Inuit

À 250 kilomètres au nord du cercle polaire, le paysage change à mesure que le climat se réchauffe, comme dans la ville d'Ilulissat, au pied de la calotte glacière qui recouvre 80% du Groenland. Ici, le glacier est étudié depuis 250 ans par les scientifiques car c'est l'un des plus actifs de la planète. Il avance de 40 mètres par jour.



Il fond aussi, à une vitesse inquiétante, et avec lui la banquise qui recouvre normalement en hiver les zones côtières. Ole est né de l'autre coté de la baie d'Ilulissat, dans un petit village inuit. "Quand j'étais enfant, on traversait la baie en chien de traineau et on arrivait dans mon village juste en face, se souvient-il. Mais maintenant on ne peut plus car la glace a totalement disparu. On doit y aller en bateau ou en hélicoptère."

"Avant, le changement climatique, on voyait ça à la télévision. Ça parlait de la Russie, de l’Alaska et on pensait qu’on serait épargné, explique cet habitant. Aujourd’hui, on est en plein dedans. On peut voir que tout change autour de nous. La neige arrive tard, nos lacs gèlent trop lentement. Ou alors quand il gèle la couche de glace fait seulement 20 centimètres, quand elle devrait en faire 50 ou 60 centimètres", constate-t-il.

"Le permafrost fond trop vite"

Le glacier d’Ilulissat fond inexorablement depuis des années Crédit : RTL / Émilie Baujard

Cette année, Ole s'inquiète car il n'a neigé qu'une seule journée depuis septembre. C'est inhabituel. Les températures sont aussi trop clémentes et cela modifie tout l'écosystème du Groenland et notamment le permafrost, ces sols gelés en permanence.

"On voit beaucoup de changements dans la ville. Le sol se dérobe sous nos pieds, les routes s’affaissent. Dans certains villages, les sols bougent car le permafrost fond trop vite à certains endroits. C’est dangereux. Certaines maisons ne sont plus habitables, elles vont devoir être détruites car le sol fond." Beaucoup d'habitants parlent de l'année 2003 comme d'un tournant. Cet été-là, le glacier a reculé de 25 kilomètres dans les terres. Du jamais-vu.

De moins en moins de chiens de traineau

Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédit : RTL

Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédit : RTL

Comment les habitants se sont-ils adaptés à ces changements climatiques ? Flemming est policier mais il élève aussi 29 chiens de traineau. Il les utilise pour transporter des touristes et pour aller chasser. Ici au Groenland, tout le monde est chasseur. C'est un mode de vie ancestral. L'hiver, les Inuits partent en chien de traineau pêcher sous la glace et chasser les phoques.

Avec la fonte des glaces, les chiens ont de moins en moins d'utilité. "Quand je suis arrivé en 1998, il y avait 5.000 chiens ici à Ilulissat. Aujourd’hui il en reste 2 à 3.000", déplore Flemming. "Avec le développement des motoneiges et le réchauffement climatique, les gens ont moins besoin des chiens et la saison d’hiver est de plus en plus courte. Et puis il faut s’occuper des animaux tout l’été, les nourrir, ça devient très cher."

Une aubaine pour les pêcheurs

Kadelaq est pêcheur depuis 30 ans dans la baie de Disko (Groenland). Avec le réchauffement climatique, il peut désormais sortir son bateau et pêcher toute l’année. Crédit : RTL / Émilie Baujard

Kadelaq est pêcheur depuis 30 ans dans la baie de Disko (Groenland). Avec le réchauffement climatique, il peut désormais sortir son bateau et pêcher toute l'année. Crédits : RTL / Émilie Baujard

L'eau dans la baie de Disko ne gèle plus pendant l'hiver. Seuls les icebergs (qui se sont détachés du glacier) flottent dans la baie. Ce qui permet aux pêcheurs de sortir toute l'année. Crédits : RTL / Émilie Baujard

En revanche, le réchauffement climatique est plutôt positif pour les pêcheurs d'Ilulissat. Ici, ce secteur représente 95% de l'activité économique. Alors, le climat plus doux c'est une aubaine pour Kadelaq, pêcheur depuis 30 ans. "Maintenant on peut sortir les bateaux et pêcher toute l’année car l'eau n'est plus gelée et il fait moins froid", dit-il.



"Donc c’est plus facile pour nous. Avant à cette période, on pêchait avec les chiens sous la glace. Mais maintenant, il n’y a plus du tout de glace. C’est mieux pour nous, on pêche plus longtemps et plus de poissons.", ajoute Kadelaq, qui pêche aussi de plus de plus de morue de l'Atlantique. Un poisson qu'il ne voyait jamais dans les eaux glacées du fjord mais qui aujourd'hui arrive en suivant des courants chauds.

Le Groenland s'ouvre au tourisme

C'est de plus en plus facile de venir et il y a aussi cette envie de voir le réchauffement. Andres est le directeur d'un hôtel construit en 2004 à Ilulissat. "Les touristes viennent pour voir de leurs yeux ce qu’ils entendent depuis 10 ou 15 ans sur le climat. Et je pense qu’en se rendant compte du réchauffement ici, ils vont rentrer chez eux et se dire : 'ok le changement climatique est une réalité, on doit faire quelque chose pour changer nos modes de vie.'"



Il y a urgence : la fonte des glaces au Groenland fait augmenter les niveaux des mers sur la planète, qui ont déjà augmenté de plus de 20 centimètres en un siècle.