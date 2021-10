Remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Emmanuel Macron a présenté le plan France 2030 visant à refaire de la France "une grande nation d'innovation". Le président de la République y a notamment détaillé les financements nécessaires pour développer les "petits réacteurs nucléaires", "plus sûrs" et plus rapides à construire. Il a annoncé lors d'un discours un investissement d'un milliard d'euros dans l'énergie nucléaire d'ici 2030 pour développer des "technologies de rupture", notamment ces petits réacteurs, dits SMR.

Invitée sur RTL ce mercredi 13 octobre, Barbara Pompili a insisté sur le fait que "d'ici 2035, il faut que l'on développe massivement les énergies renouvelables parce qu'on a besoin d'électricité". "Je ne plaisante pas là-dessus. Si on ne fait pas ça, dans les dix ans qui viennent on risque soit le black-out, soit d'avoir besoin de rouvrir les centrales à charbon ou d'importer du charbon et du gaz", a-t-elle mis en garde.

La ministre de la Transition écologique a cité à plusieurs reprises le gestionnaire de réseau RTE qui estime dans un rapport que la demande d'électricité va augmenter de 20% d'ici 2035.