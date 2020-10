publié le 12/10/2020 à 16:05

L'Angleterre veut plus que jamais dissuader les migrants d'arriver jusqu'à elle. Le commandant en charge du risque clandestin dans la Manche veut même mettre en place des filets pour enrayer les moteurs des bateaux qui sont de plus nombreux à faire la traversée. En 2019, 30% des migrants ont traversé la Manche sur des embarcations de fortune, aujourd'hui c'est plus de 70%.

C'est pour cette raison que de Dan O'Mahoney, en charge du nouveau poste de commandant du risque clandestin cherche activement des solutions. L'une d'entre elles seraient en effet de déployer des filets dans la Manche, les moteurs des petits bateaux seraient donc noyés, c'est là que la marine britannique embarquerait les migrants pour les ramener sur le sol français. Tout est prêt, "ce système pourrait être mis en place immédiatement", dit Dan O'Mahoney. Un détail cependant, l'Hexagone refuse de récupérer ces migrants.

D'autres tactiques sont aussi étudiées : utiliser un drone pour garder un œil sur les côtes françaises et agir dès qu'une embarcation se mettrait en chemin, ou encore utiliser des canons à eau qui créeraient des courants contraires, empêchant les petits bateaux d'approcher des côtes anglaises.

Toutes ces tactiques requiert le consentement de Paris. Dan O'Mahony a tenu à faire comprendre ce week- end lors d'une interview à la presse dominicale britannique que les solutions sont là, mais que leur déploiement est retardé par l'Hexagone.