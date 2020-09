Coronavirus : Boris Johnson durcit les règles

publié le 20/09/2020 à 23:48

Boris Johnson est réticent à imposer un deuxième confinement généralisé à tout le Royaume-Uni, mais il a néanmoins mis en place de nouvelles restrictions pour les habitants du nord, nord-ouest et du centre de l'Angleterre, soit les zones les plus touchées par la reprise de l'épidémie de coronavirus .

Dans le nord-est de l'Angleterre, dont par exemple Manchester, Capital rapporte que les Britanniques ne peuvent ainsi plus se rassembler entre différents foyers, ils n'ont plus la possibilité de prendre de la nourriture à emporter dans les pubs mais doivent obligatoirement y manger sur place, et les lieux de divertissement doivent fermer entre 22h et 5h du matin.

Pour le reste des zones les plus touchées, la Voix du Nord souligne qu'une obligation légale d'auto-confinement sera instaurée, à partir du 28 septembre, pour toutes les personnes testées positives ou pour les personnes à qui la NHS -l'équivalent britannique de la sécurité sociale- demanderait de rester isolées.

Ainsi, si un Britannique est testé positif, il devra rester chez lui pour une période de 10 jours. S'il vit avec quelqu'un qui est atteint du virus, la période de confinement s'allonge à 14 jours.

Un non respect de ces règles entraînera une amende de 1 090 euros. L'amende peut aller jusqu'à 10 911,60 euros en cas de violation répétées des règles. Pour les personnes dont les revenus sont limitées, l'amende est réduite à 545 euros, notamment s'ils ne peuvent pas télétravailler en période de confinement.