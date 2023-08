Grand Canyon : un adolescent survit à une chute de plus de 20 mètres

Un adolescent de 13 ans se trouve dans un état stable après avoir fait une chute estimée entre 20 et 30 mètres dans le Grand Canyon, a déclaré le service des parcs nationaux. L'adolescent a chuté, mardi 8 août, en dessous en s'approchant trop près du bord de la falaise de North Rim, au Grand Canyon.



Le garçon, rapidement secouru, a été transporté par avion dans un centre traumatologique pédiatrique. Il est dans un état stable depuis jeudi 10 août. Meghan Smith, superviseur de la recherche préventive et du sauvetage du parc national du Grand Canyon, s'est félicité pour l'entraînement et le travail de ses équipes.

Elle a salué "une opération rapide et sans heurts qui conduira sans aucun doute à de meilleurs résultats pour ce patient", selon des propos rapportés par ABC news. Le service des parcs nationaux a appelé les visiteurs à la vigilance sur le sentier de Bright Angel Point en dessous duquel est tombé le garçon. Le chemin est décrit comme "exposé, étroit et étonnamment raide".

En août 2022, un homme est mort après être tombé près de Bright Angel Point. Il se trouvait hors sentier lorsqu'il a chuté accidentellement 60 mètres plus bas. L'équipe de recherche et de sauvetage du Grand Canyon intervient en moyenne plus de 300 fois par an pour des accidents qui vont du coup de chaleur à la chute.

