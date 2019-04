publié le 05/04/2019 à 19:34

Trois morts en huit jours. Un homme de 67 ans a fait une chute mortelle dans le vide mercredi 3 avril. Les autorités locales ont jugé sa mort accidentelle. Son corps a été retrouvé environ 120 mètres plus bas par un hélicoptère des services de secours après qu'un autre visiteur a donné l'alerte.





Son identité n'a pas été dévoilée, mais il s'agirait d'un Californien selon les médias locaux.

Deux autres personnes avaient déjà péri au cours des deux dernières semaines au sein du célèbre parc national de l'Arizona, situé dans le sud-ouest des États-Unis.

C'est la troisième personne retrouvée sans vie en moins de deux semaines dans le Grand Canyon, l'une des principales attractions touristiques des États-Unis. Un corps avait été découvert le 26 mars dans une zone boisée éloignée de la falaise. L'identité de la victime n'a pas été communiquée et la cause de la mort fait l'objet d'une enquête.

12 morts par an en moyenne

Deux jours plus tard, un touriste de 50 ans originaire de Hong Kong a trébuché avant de tomber dans le vide alors qu'il essayait de prendre des photos depuis un belvédère. Les responsables du parc ont invité jeudi 4 avril les visiteurs à rester sur les sentiers balisés et à se maintenir à distance du bord des falaises.



"En moyenne, il y a environ 12 morts dans le parc par an, mais un faible pourcentage de ceux-ci sont dus à des chutes mortelles", a déclaré une porte-parole du parc national auprès de CNN. "Les causes de ces décès vont de la chaleur à la noyade, en passant par des problèmes médicaux, etc. La haute altitude joue un rôle dans certaines des victimes", a-t-elle ajouté.



Le parc national du Grand Canyon, avec plus de six millions de visiteurs par an, est l'une des principales destinations touristiques du pays.