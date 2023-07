Équateur : aux Galapagos, un enfant français de 8 ans survit miraculeusement après une chute dans un cratère

Un jeune touriste français, âgé de huit ans, a été hospitalisé après être tombé accidentellement vendredi 7 juillet dans un cratère de 80 mètres de profondeur du site touristique Los Gemelos sur l'île de Santa Cruz. Les circonstances de sa chute restent pour l'heure floues alors que le lieu était balisé.

Gardes forestiers, pompiers, policiers et bénévoles ont participé à l’opération de sauvetage de l’enfant qui a, par la suite, été transporté à l’hôpital Republica del Ecuador de l’île. "Il y a eu une descente en rappel avec les pompiers. Ils ont pu localiser le petit garçon à l'aide d'un drone", a expliqué à RTL Noémi Dousouville, le relais local de l'ambassade de France en Équateur.

Le papa, joint par RTL, évoque "un miracle". Son fils a pour l'instant une clavicule et l'omoplate cassés. Un avion médical doit maintenant l'amener sur le continent. Le but ? Réaliser des examens plus poussés, notamment un scanner pour vérifier l'absence de lésions internes à la tête. "Tant qu'on n'a pas fait de scanner, sa vie peut encore être en danger", a conclu le papa.

