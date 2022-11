Isère : un adolescent entre la vie et la mort après une chute de près de 200 mètres

Ce dimanche 13 novembre à Saint-Pierre-de-Mésage en Isère, un adolescent a fait une chute en marge d'une rave party. Le jeune homme de 17 ans est tombé de presque 200 mètres et a été retrouvé inconscient et dans un état grave par les CRS des Alpes. Il a ensuite été héliporté vers le CHU de Grenoble et son pronostic vital est engagé.

Selon les informations du Dauphiné Libéré, l'accident s'est déroulé en marge d'une soirée organisée sur un terrain privé avec l'autorisation du propriétaire, au col de la Chal, situé entre Annecy et la frontière italienne. Selon France Bleu, l'adolescent aurait trébuché et fait "un roulé-boulé". Ce sont ses amis qui ont prévenu les secours dimanche matin.

Selon les médias locaux, une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident. Les gendarmes ont réalisé des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants dont plusieurs sont sortis positifs.

