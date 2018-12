"Gilets jaunes" : un parallèle avec les électeurs de Donald Trump ?

publié le 03/12/2018 à 07:26

Les "gilets jaunes" inquiètent les Américains. À la sortie de la messe, dimanche 2 décembre, un paroissien qui sait que je suis français vient me voir. Après m'avoir posé la main sur le bras, regard inquiet, il me demande : "Is your family safe ?" ("Votre famille est-elle en sécurité ?").



Je lui réponds alors que ma famille vit dans un petit village de Bretagne. Mais il avait vu à la télévision les images de flammes, de dégradations à l’Arc de Triomphe, les voitures brûlées, et comme il avait aussi entendu que le mouvement s’étendait partout en France, et qu’il était soutenu par une large majorité de Français, il en avait conclu que toute la France était à la merci des casseurs. Et des Américains qui vivent à Paris m’ont raconté avoir reçu des messages similaires, de leurs proches aux États-Unis.



Cela signifie que la presse suit le mouvement. Depuis samedi, alors qu’elle parle surtout de la mort de George Bush, la situation en France est l’un des rares sujets à ne pas être totalement balayé. Dimanche matin, sur FOX News, on sentait même poindre une certaine délectation des présentateurs qui soulignaient les appels à la démission du président Macron en montrant les images de l’Étoile, qui rappelaient qu’au même endroit il y a deux semaines, il dénonçait le "nationalisme" revendiqué par le président américain.

"Macron devrait suivre l’exemple du président Trump"

FOX News avait invité un ancien conseiller de Donald Trump. Ce dernier a lancé à l'antenne : "Macron devrait suivre l’exemple du président Trump. Les protestataires veulent que les travailleurs français soient représentés par les gouvernants français. Comme Donald Trump représente les travailleurs américains. Président Macron, le nationalisme c’est la dévotion à votre pays".



Des soutiens du président américain semblent donc dresser un parallèle entre les "gilets jaunes" et Donald Trump. C’est en tout cas ce qui est suggéré sur FOX News, très heureuse de pouvoir dire du mal de la France. Mais en écoutant sur RTL ces dernières semaines des "gilets Jaunes", ça m’a rappelé des phrases que j’ai beaucoup entendues ici à travers les États-Unis en 2016, des électeurs de Sanders, à la gauche du parti démocrate pendant la primaire, et des électeurs de Trump. Le même sentiment de ne plus s’en sortir, de ne pas être entendu par les élites.

France - États-Unis, une situation incomparable

Trump a gagné dans les zones rurales et industrielles. Et dans les grandes banlieues pavillonnaires des villes. Cette colère existait avant Donald Trump, Barack Obama avait en partie réussi à la capter : il a ramené la croissance, fait chuter le chômage, mais beaucoup d’Américains disaient qu’ils ne voyaient pas leur vie s’améliorer.



Les inégalités sont bien plus grandes ici. Et à part les carburants, presque tout est bien plus cher : l’éducation, la santé, l’électricité, les abonnements Internet ou téléphone. Donald Trump a gagné parce qu’il avait perçu la puissance de cette colère, qu’il a promis d’en être le porte-voix. Et qu’il ne venait pas du monde politique.