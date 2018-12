et AFP

publié le 02/12/2018 à 23:57

Le constat établi par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner au soir des violences et des dégradations commises samedi 1er décembre par les manifestants aux abords des Champs-Élysées était implacable. L'affrontement était selon lui "une stratégie gérée par des professionnels du désordre, des professionnels de la casse".



Interrogé hier, le préfet de police était d'un autre avis. "Un très grand nombre de manifestants portant un gilet jaune" se trouvaient parmi les casseurs selon Michel Delpuech, qui explique que ces derniers auraient agi par "désinhibition".

Au sein des 378 personnes interpellées, beaucoup de personnes sont originaires de province et "insérées socialement" selon le procureur de la République de Paris. Certains "gilets jaunes" ont d'ailleurs soutenu les violences commises. "Cette violence, elle est légitime, elle est la réponse au silence de Macron", a expliqué Chantal, venue de Lorraine pour manifester. D'autres "gilets jaunes" ont eux condamné les violences.

Des militants plus aguerris sont venus se mêler aux "gilets jaunes", souvent peu habitués aux manifestations. Certains groupes de l'ultradroite et de l'ultragauche étaient présents selon le procureur de Paris, et n'hésitaient pas à donner des conseils aux manifestants, comme l'ont constaté les journalistes de l'AFP.