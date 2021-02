G5 Sahel : quel bilan dresser de l'opération Barkhane ?

et Christophe Decroix

publié le 16/02/2021 à 06:28

Un G5 Sahel se tient lundi et mardi au Tchad. Ce sommet regroupe les cinq grands pays du Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, Mauritanie), plus la France en lutte contre les groupes djihadistes dans la région.



Quel bilan peut-on donc tirer de l'opération Barkhane ? Huit ans de guerre au Sahel, 57 soldats français morts, 5.100 militaires français déployés dans cinq pays pour un coût d'à peu près un milliard par an. Du côté des terroristes, aucun chiffre n'a été communiqué par la France. Mais malgré le renfort de 3.000 militaires européens, les djihadistes sèment toujours la mort dans ces immensités désertiques.

Affaibli, l'Etat islamique a bien été repoussé plus au nord, mais le groupe GSIM, affilié à Al-Qaïda, l'a depuis remplacé dans la région. Il y a un an, au sommet de Pau, Emmanuel Macron avait décidé d'envoyer 600 soldats supplémentaires sur le terrain. Depuis il y a bien eu quelques résultats.

Des chefs éliminés

Des centaines de djihadistes, dont des chefs, ont été éliminés, comme Abdelmalek Droukdal, à la tête d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), en juin 2020. Les armées locales qui reçoivent des formations de leurs homologues européens sont de plus en plus aguerries. L'Etat, en particulier malien, revient tout doucement dans des zones dont il avait été chassé.



Mais en dépit des succès tactiques revendiqués, le tableau reste sombre. Une enquête de l'ONU est en cours concernant une frappe française. Des témoins affirment que 19 participants à un mariage ont été tués, ce que dément le ministère français.

Et plus généralement, la crise sécuritaire continue à étendre ses métastases. Quasiment pas un jour ne passe sans qu'il y ait une attaque dans la région, l'explosion d'une mine artisanale ou des exactions contre les civils. Ceux-ci sont d'ailleurs les principales victimes du conflit. La barre des deux millions de déplacés a été franchie en janvier.