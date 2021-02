Opération Barkhane : "Cette présence a un sens", dit Jean-Marie Bockel

publié le 15/02/2021 à 15:08

Le G5 Sahel s'ouvre ce lundi. Emmanuel Macron va s'entretenir par visioconférence avec les présidents de la région. Plus de 5.000 soldats français sont mobilisés sur place dans le cadre de l'opération Barkhane. Cela fait maintenant huit ans que la France envoie des soldats au Sahel pour lutter contre les jihadistes. Et Paris voudrait que les forces locales prennent le relais, car la France a déjà perdu 57 hommes.



Parmi eux, le fils de Jean-Marie Bockel, ancien sénateur du Haut-Rhin. "J'ai lu dans les médias : 'Barkhane, c'est 50 morts de trop'. Oui, c'est vrai. Il faut que ça ne soit pas 50 morts pour rien", estime-t-il au micro de RTL. "Cet engagement de notre fils au service de la France, et en même temps cet engagement du pays, ça s'est fait pour quelque chose", assure Jean-Marie Bockel.

"À partir de là, même dans les moments de grande peine, de grande douleur, nous ne laissons pas ces sentiments voiler notre jugement sur le sens de cette opération. Je pense profondément que cette présence a un sens", dit encore l'ancien secrétaire d’Etat à la Défense.