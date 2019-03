Fusillades d'Utrecht : une lettre accrédite la piste terroriste

publié le 19/03/2019 à 11:57

Au lendemain des fusillades survenues à Utrecht, aux Pays-Bas, la piste terroriste est considérée "sérieusement", déclarent ce mardi 19 mars les enquêteurs. Ils s'appuient notamment sur une lettre retrouvée dans la voiture du principal suspect.



Ce lundi 18 mars, un homme a ouvert le feu dans un tramway du centre de cette ville, l'une des plus importantes du pays. Trois personnes ont été tuées et cinq blessées. Un suspect a été interpellé quelques heures plus tard : Gökmen Tanis, 37 ans, originaire de Turquie. L'homme avait déjà été condamné pour viol, cambriolage et trafic de stupéfiants.



Dans un communiqué commun, le parquet et la police locale ont précisé n'avoir à ce stade établi "aucun lien" préalable entre ce suspect et les victimes de la tuerie.