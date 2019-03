Fusillades à Utrecht : la police recherche un suspect originaire de Turquie

publié le 18/03/2019 à 14:52

La police néerlandaise a rendu publique lundi 18 mars la photo d'un homme originaire de Turquie qu'elle recherche dans le cadre de l'enquête sur la fusillade dans un tramway à Utrecht, au cours de laquelle au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs blessées.



"La police recherche Gokman Tanis, 37 ans (né en Turquie) en lien avec l'incident de ce matin", affirme la police d'Utrecht sur Twitter, enjoignant au public de "ne pas l'approcher". Une image d'une caméra de vidéosurveillance montrant un homme vêtu d'un blouson bleu dans le tramway, accompagne le tweet. Les autorités n'ont évoqué à ce stade qu'un seul tireur mais indiqué ne pas exclure la possibilité qu'il y en ait plusieurs.

D'après la municipalité de la ville d'Utrecht, le bilan s'élèverait à trois morts et neufs blessés dont trois graves. Le dernier bilan faisait état d'un mort non confirmé et "plusieurs" blessés.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

Correction: The name is spelled "Gökmen Tanis". https://t.co/t7iXZZkGFd — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 mars 2019