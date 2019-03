Fusillade à Utrecht : le tireur présumé était connu des services de police

publié le 19/03/2019 à 10:04

On en sait plus sur l'auteur présumé de la fusillade d'Utrecht, qui a fait 3 morts et 5 blessés lundi 18 mars. Après plusieurs heures de chasse à l'homme, il a été arrêté. Il était connu des services de police.



Gökmen Tanis, 37 ans, originaire de Turquie, avait déjà été condamné pour viol, cambriolage et trafic de stupéfiants. Ses motivations sont toujours obscures. La piste terroriste est privilégiée, mais le procureur a confirmé que d'autres pistes ne sont pas à exclure.

Cet habitant de la ville ne sait pas quoi penser. "Les gens se regardent en se demandant si on peut se faire confiance. On sait maintenant qui était le tueur, c'était un fou. Certains disent qu'il a agi par vengeance contre son ex, mais cela peut aussi être une réaction après les violences de Nouvelle-Zélande", dit-il au micro de RTL.

La Turquie a annoncé qu'elle était en train de réunir des informations sur ce ressortissant. Même incertitude sur les motivations du tireur. "Certains disent que la fusillade est un différend familial, d'autres disent que c'est un acte terroriste", a dit le chef d'État turc.