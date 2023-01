Fusillade en Californie : ce que l'on sait de l'attaque durant le Nouvel an chinois

Une chasse à l'homme a été engagée dans la ville de Monterey Park et dans la région du sud de la Californie, dimanche 22 janvier, pour retrouver le tireur qui a tué 10 personnes et en a blessé 10 autres samedi dans la soirée, lors d'une fête pour le Nouvel an chinois.

La fusillade a eu lieu dans un dancing. Les forces de l'ordre ont répondu à des appels d'urgence, samedi 21 janvier à 22 h 20, a expliqué le capitaine Andrew Meyer, du bureau du shérif de Los Angeles. En plus des 10 personnes tuées, 10 autres victimes ont été transportées à l'hôpital. "Elles se trouvent dans des conditions allant de stable à critique", a-t-il ajouté.

Le suspect, qui a pris la fuite, reste introuvable. La police n'a pas fourni de description et n'a pas précisé le type d'arme dont il a fait usage. Les enquêteurs vérifient des informations sur un lien éventuel avec une tentative de fusillade le même soir dans un autre dancing dans la ville voisine d'Alhambra, a indiqué le capitaine.

Une attaque le soir du Nouvel an chinois

La fusillade a eu lieu à Monterey Park, ville d'environ 61.000 habitants majoritairement d'origine asiatique, située à quelques kilomètres de Los Angeles. Des dizaines de milliers de personnes venaient de se rassembler près du lieu de la fusillade pour les festivités du Nouvel an lunaire, prévues sur deux jours. Le deuxième jour de la fête a été annulé.

Selon le capitaine Andrew Meyer, les enquêteurs ne savent pas encore si le suspect connaissait les victimes ni s'il s'agissait d'une attaque ciblant une communauté. "Il est trop tôt dans l'enquête pour savoir si cet événement relevait du crime motivé par la haine ou pas", a-t-il affirmé.

Le "crime motivé par la haine" désigne aux États-Unis un acte dirigé contre une personne ciblée en raison de certaines caractéristiques de son identité comme la race, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou un handicap. Le crime motivé par la haine est une circonstance aggravante, qui entraîne souvent des peines plus lourdes.

Selon le ministère américain de la Justice, plus de 7.000 crimes motivés par la haine ont été recensés aux États-Unis en 2021, touchant plus de 9.000 personnes. Deux tiers de ces crimes étaient liés à l'identité raciale.

