Nouvel An chinois 2022 : que signifie l'année du Lapin pour votre signe astro ?

L'année du Lapin (ou du Lièvre) va commencer ! Ce dimanche 22 janvier 2023 marque le début de la nouvelle année lunaire en Asie. Un nouvel animal du zodiaque va donc gouverner cette année d'après les croyances des astrologues orientaux et autres maîtres feng shui. Si l'astrologie chinoise est loin d'avoir la popularité de l'astrologie occidentale en France, la période de la nouvelle année est souvent l'occasion d'observer ces prédictions un peu différentes ou de simplement découvrir son signe astrologique chinois.

Une fois que vous connaitrez votre signe et votre élément (seule votre date de naissance compte et vous partagez en général le même signe que toutes les personnes nées la même année que vous à quelques semaines près), vous pourrez alors vous amuser à vous comparer avec vos proches. Vous pourrez lire les descriptions de la personnalité d'une personne Tigre, Dragon ou Buffle et savoir si elles correspondent ou non à votre personnalité.

Au-delà de la signification de votre signe, l'astrologie chinoise est célèbre pour ses prédictions. Avec le début de l'Année du Lapin, la roue de la fortune va tourner pour les autres animaux du zodiaque. Quelle est l'influence de ce nouvel animal sur votre signe ? Aurez-vous de la chance ou des difficultés ? Voici les principales prédictions des astrologues, signe par signe.



2023 pour votre signe

- Rat : L'année du Lapin peut être pleine de défi pour les natifs du Rat. Il faudra vous concentrer sur votre carrière et les tâches du quotidien à accomplir et ne rien laisser au hasard. Si vous associez travail et rigueur alors cette année sera certainement positive. Gardez bien en vue vos objectifs et n'hésitez pas à faire le ménage autour de vous pour mettre de côté les personnes négatives et médisantes qui vous entourent habituellement. Ils ne feraient que vous freiner. Dans vos efforts, essayez néanmoins d'être soucieux de votre santé, autant physique que mentale. Le jeu n'en vaut pas la chandelle.

- Buffle : C'est une année très positive que se profile pour vous. Outre quelques précautions à prendre du côté de la santé (n'attendez pas pour consulter vos médecins ou faire cette fameuse prise de sang que vous redoutez), tout devrait bien se passer. Les astres seront particulièrement généreux avec vous côté coeur. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une très belle rencontre, si vous êtes en couple, votre relation pourrait évoluer et se renforcer. Votre vie familiale sera aussi très joyeuse et les personnes qui espèrent devenir parents pourraient bien recevoir une bonne nouvelle.

- Tigre : Rien de terrible mais rien de fameux pour vous les Tigres cette année. Cette ère du Lapin va vous offre une année sous le signe de l'équilibre et de la paix. Vous allez pouvoir faire votre auto-critique et contempler vos réussites et vos échecs afin d'avancer dans les années à venir. Récompensez vos proches qui vous soutiennent, oubliez un peu votre ego et, surtout, faites attention à vos dépenses cette année. Vous avez des goûts de luxe mais vous n'avez pas forcément les moyens de vos prétentions.

- Lapin : C'est votre année et vous bénéficierez d'une protection toute particulière cette année. Cependant, cela ne veut pas dire que vous pourrez faire tout et n'importe quoi sans répercussion. Vous aimez le calme et la tranquillité mais vous devriez, cette fois, insister pour obtenir ce que vous méritez. Vous travaillez beaucoup mais avec une certaine discrétion. Sortez de votre zone de confort. Le mois d'avril pourrait être celui du changement au travail. Côté coeur, les choses iront dans le bon sens : rencontre, emménagement, mariage... Vous franchirez un cap. Laissez-vous porter.

- Dragon : Parlons bien, parlons argent. Cette année du Lapin sera certainement très positive pour vos finances. Si vous êtes déjà dans une position d'autorité ou de management, vous devriez atteindre de nouvelles hauteurs cette année. Guettez les bonus, les primes et les augmentations. Profitez bien de cette nouvelle source de revenu car, côté coeur, les choses devraient être un peu plus compliquées et pénibles. Si vous êtes célibataires, restez bien concentrés sur vos études ou votre carrière. Ne risquez pas votre tranquillité. Si vous êtes en couple, de grâce, respirez et calmez-vous. Vos colères ne seront pas pardonnées cette année. Le Lapin d'Eau aime la tranquillité et vous ne pourrez pas contrer son influence en crachant du feu habituel.

- Serpent : Il est l'heure de collecter les fruits de votre labeur cette année si vous êtes natifs du Serpent. Vos supérieurs vont enfin reconnaître votre travail et votre investissement et vous pourriez bien enfin gagner de précieux points dans votre carrière. Vous serez ravis puisque cette récompense va venir après des années d'investissements que vous pensiez stériles. Côté coeur, le Lapin d'Eau va peut-être mettre sur votre chemin une personne qui pourrait beaucoup vous plaire. Cette année pourrait être très positif pour les Serpents célibataires. Par contre, si vous êtes en couple, évitez de créer des problèmes juste pour le plaisir de la dispute et de la dramaturgie. Vous pourriez le regretter.

- Cheval : Voilà une année qui ne sera pas facile pour celles et ceux nés sous le signe du Cheval. Faites très attention à vos finances. Lisez correctement vos contrats (et particulièrement les toutes petites lignes que vous détestez en bas de page). Vous devrez déminer le terrain avant d'avancer avec vos gros sabots. Cette année, vous serez votre pire ennemi, évitez donc au maximum les erreurs. Cela veut dire : réfléchissez d'abord, vérifiez toujours, puis, agissez. Si vous avancez tête baissée, vous commettrez de terribles erreurs et vous n'aurez personne à blâmer que vous-même. En revanche, dans le domaine amoureux, vous pourriez avoir beaucoup de chance cette année. Profitez-en pleinement.

- Chèvre : Les émotions que vous appréciez tant pourraient être mauvaises conseillères cette année si vous êtes nés sous le signe de la Chèvre. Pour affronter cette année du Lapin d'Eau, faites confiance à votre intellect et à votre raison. Les chiffres ne mentent pas, il faudra les écouter et faire taire certaines voix intérieures. Si vous vous retrouvez dans une situation inextricable, ce pourrait bien être de votre faute. Mais, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes totalement capables de vous en sortir seuls ou de ne pas tomber dans vos propres pièges. Pour apaiser votre esprit et voir clairement le bon chemin, une activité physique et, pourquoi pas, de la méditation régulière seront d'incroyables alliés.

- Singe : Cette année va être riche en rebondissements pour vous les Singes. Et, ça tombe bien, vous adorez ça. Cependant, il ne faudra pas confondre changements et bouleversements. Les étoiles vous conseillent de continuer à travailler tranquillement et avec sérieux même si certaines semaines vous paraissent terriblement inintéressantes. Voyez ces moments comme des pauses récupératrices avant la tempête. Savourez-les. La prudence sera aussi une alliée de poids pour éviter quelques déconvenues financières. Si vous pouvez limiter les dépenses inutiles et les découverts effrayants pendant les soldes, ce serait une bonne chose. Pour espérer une année efficace et positive, prenez le temps de recadrer votre cycle de sommeil. Essayez de le maintenir pendant les week-ends et les vacances.

- Coq : Cette année du Lapin ne va pas être reposante pour vous les Coqs. Pour atteindre vos objectifs, ne comptez pas sur la chance ou une aide extérieure. Vous devrez faire le chemin vous-même. Cependant, vous pourrez aussi découvrir le plaisir de la réussite grâce à vos efforts et uniquement ces derniers. Si vous pensez contourner les difficultés et qu'une solution vous paraît trop facile, fuyez. Les raccourcis seront des pièges. Au mieux, vous perdrez du temps, mais au pire... Vous pourriez regretter un choix mue par la fainéantise. Exemples de choses à ne pas faire : investir dans un projet risqué ou dans un portefeuille d'actions alléchant.

- Chien : La stabilité que vous affectionnez tant sera l'une des constantes de cette année du Lapin. Après de nombreux bouleversements, vous allez enfin pouvoir vous reposer un peu et profiter d'une quiétude bien méritée. Si vous connaîtrez quelques petites surprises professionnelles, rassurez-vous elles seront positives et ne devraient qu'améliorer votre quotidien. Vous pourriez ne pas voir le positif immédiatement mais soyez confiants. Du côté de votre famille, les Chiens pourraient bien leurs voeux de mariage ou d'enfants exaucés.



- Cochon : Le Lapin d'eau sera un très bon allié pour vous cette année. Son calme et son goût des belles choses vous vont comme un gant. Vous profiterez de très