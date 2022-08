Los Angeles : quand tout un quartier proteste contre le tournage du prochain Fast and Furious

C’est le récit d’habitants à bout de nerfs face aux dérangements nocturnes que subit leur lieu de résidence. Un quartier de la ville de Los Angeles, connu pour avoir servi de cadre dans les films de la saga Fast and Furious, a été le théâtre ce vendredi de manifestations de la part de riverains excédés. Ils protestaient contre la tenue du tournage de Fast and Furious 10 prévu dans les prochains jours. Cet onzième opus est attendu en salle en mai 2023.

La foule réunit à cette manifestation regrettait que leur quartier soit devenu un lieu où prenaient place, à la nuit tombée, de nombreuses courses de voitures illégales, où les chauffeurs s’amusaient à faire vrombir leurs moteurs.

"Les vendredis, les samedis, les dimanches soir, il va y avoir, trois, quatre, cinq, six voitures à venir ici pour faire des burnouts et des donuts", des manœuvres où les conducteurs font crisser leurs pneus, assure ainsi un riverain qui regrette que son quartier soit désormais devenu une "destination touristique pour les courses de rue illégales. Il n'y avait pas de courses de rue dans le quartier avant que Fast and Furious n'y soit tourné".

Les manifestants ont demandé que le tournage du prochain opus soit géographiquement déplacé et que des ralentisseurs soient installés près de chez eux. Ils ont exhorté les autorités à n’avoir aucune tolérance face aux courses illégales.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info