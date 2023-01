États-Unis : neuf morts après une fusillade en Californie

Neuf personnes ont trouvé la mort lors d'une fusillade dans le sud de la Californie, ont annoncé dimanche les autorités responsables des forces de l'ordre. Les enquêteurs spécialisés du bureau du shérif du comté de Los Angeles "prêtent assistance à la police de Monterey Park dans une enquête sur une fusillade meurtrière", selon un communiqué. "Il y a neuf personnes décédées".

Selon City News Service, une agence de presse locale, la fusillade s'est produite environ une heure après la fin d'une fête pour le Nouvel an lunaire, samedi 21 janvier dans la soirée. La fusillade s'est produite à Monterey Park, ville d'environ 61.000 habitants, majoritairement d'origine asiatique, située à13 km à l'est du centre de Los Angeles. La police a indiqué, dimanche 22 janvier, que l'auteur présumé des faits était toujours en fuite.

Selon le Los Angeles Times, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées plus tôt samedi pour les festivités du Nouvel an chinois, prévues sur deux jours et qui comptent parmi les plus importantes du genre en Californie du Sud.

