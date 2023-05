Fusillade dans une école à Belgrade : une élève française parmi les victimes

Une élève française est décédée lors d'une fusillade dans une école primaire de Belgrade, a annoncé, mercredi 3 mai, le ministère des Affaires étrangères. Au total, huit enfants et un gardien de l'établissement ont péri à la suite de cette attaque dans la capitale serbe.

"Nos services et notre ambassade à Belgrade sont mobilisés pour apporter tout leur soutien à la famille de notre compatriote dans cette épreuve", a assuré le Quai d'Orsay dans un communiqué. Un adolescent, âgé de 13 ans, est soupçonné d'avoir ouvert le feu avec l'arme de son père. Il a été arrêté par la police locale. Six enfants et une enseignante ont aussi été blessés lors de cette fusillade et ont été hospitalisés. Les enfants tués sont sept filles et un garçon, nés en 2009, 2010 et en 2011.



Trois jours de deuil national

Ce drame a provoqué un choc énorme en Serbie où les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares. "La France exprime toute sa solidarité au peuple et aux autorités serbes face à cette tragédie", explique le communiqué du Quai d'Orsay. La Serbie a décrété trois jours de deuil national, à partir de vendredi, en mémoire aux victimes de cette tuerie.



