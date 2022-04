Fusillade à New York : le principal suspect a été arrêté

Policiers et secours à l'extérieur de la station de métro "36 St" le 12 avril 2022, dans le quartier de Brooklyn à New York.

L'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro de New York mardi matin, faisant 23 blessés, dont 10 par balles, a été arrêté mercredi, ont rapporté plusieurs médias américains, citant des sources policières.

D'après le site de la chaîne NBC New York, le suspect a été arrêté à Manhattan. La police de New York a annoncé un point-presse imminent.

La police recherchait depuis plus de 24 heures Frank James, un afro-américain de 62 ans, accusé d'avoir tiré à de nombreuses reprises dans un train de la ligne N, au niveau de la station "36th street", dans le sud de Brooklyn. Sur sa page YouTube, il évoquait dans de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, les questions raciales, l'insécurité à New York, notamment dans le métro, et s'en prenait aux personnes homosexuelles, ou au nouveau maire Éric Adams.

Mardi matin, vers 08h30, à l'heure où les rames de métro sont bondées, l'individu, qui portait un masque à gaz, a allumé deux engins qui ont enfumé le wagon, puis a tiré sur les passagers alors que le train entrait dans la station.