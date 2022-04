Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Policiers et secours à l'extérieur de la station de métro "36 St" le 12 avril 2022, dans le quartier de Brooklyn à New York.

Les infos de 6h - Fusillade à New York : ce que l'on sait du suspect toujours en fuite

Une chasse à l'homme est en cours à New York (États-Unis) depuis plus de 12 heures. Un homme portant un masque à gaz a déclenché deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu, mardi 12 avril, en pleine heure de pointe dans le métro à Brooklyn. Le bilan fait état de 23 blessés, mais aucun n'est en danger de mort.

Le tireur est en fuite mais la police a identifié un suspect. "Nous avons trouvé un pistolet Glock 9 millimètres, des chargeurs, une hachette, ainsi que du liquide que nous pensons être de l'essence. Les enquêteurs ont localisé un van à Brooklyn (louée et abandonnée), nous pensons qu'il a un lien avec la personne recherchée", commente la porte-parole de la police de New York (NYPD), précisant que le suspect est "un homme noir qui portait une veste orange et un sweat-shirt vert".



La police a diffusé des photos de l'individu qui a loué la camionnette, sans dire s'il s'agissait du suspect.

Présidentielle 2022 - Emmanuel Macron a été chahuté lors de son déplacement à Mulhouse (Grand-Est), mardi, et interpellé sur le pouvoir d'achat. De son côté, Marine Le Pen va donner, mercredi, une conférence sur la diplomatie et son programme de politique étrangère.

Guerre en Ukraine - Joe Biden a, pour la première fois, accusé Vladimir Poutine de mener un "génocide" en Ukraine. "Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien", a ajouté le président américain.

Ligue des champions - Karim Benzema a permis au Real Madrid de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions face à Chelsea (3-2). Et surprise, Villarreal a éliminé le Bayern Munich en quart de finale en arrachant le match nul en Allemagne (1-1).