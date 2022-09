Mort d'Elizabeth II : Harry et Meghan main dans la main, un affront au protocole ?

C'est un geste en apparence anodin, mais qui tranche avec la rigueur protocolaire de la Couronne britannique. Présents mercredi 14 septembre, lors de la procession funéraire et la cérémonie concluant l'entrée du cercueil d'Elizabeth II à Westminster Hall, le prince Harry et Meghan Markle ont tenu à montrer leur affection en se tenant la main, quelques instants avant de rendre hommage à la défunte monarque.

Un fait exceptionnel au Royaume-Uni, nation réputée pour sa retenue et son flegme, lors d'une cérémonie de cette envergure, où tout est millimétré. Cette image forte d'un couple désirant se montrer uni, alors que des tensions existent au sein de la famille royale, n'avait pourtant rien de provocant. Au contraire, selon un expert interrogé par le Daily Express, le Duc et la Duchesse de Sussex n'étaient tenus par "aucune obligation protocolaire" étant donné qu'ils ne sont plus membres actifs de la famille royale.



"Ils marchent main dans la main comme des citoyens ordinaires, comme le ferait un couple marié non royal", commente Inbaal Honigman, à la différence, par exemple de Charles III et de Camilla, ou de William et Kate, qui eux sont tenus de respecter le protocole royal. Le geste d'Harry et Meghan était-il pour autant spontané ? Le couple, qui vit en Californie depuis 2020, était déjà apparu main dans la main la semaine passée en arrivant au Royaume-Uni. Une manière d'apparaître, déjà, uni dans l'épreuve.

