Un symbole fort qui perdure depuis 75 ans. Le 6 août 1945, juste après l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima, un soldat japonais trouvait une torche parmi les débris : celle-ci ne s’est jamais éteinte depuis. Explications.



Le 6 août 1945, dans le sud du Japon, la bombe atomique "Little Boy" libère 15 000 tonnes de TNT et décime tout à plus de 12 km à la ronde dans la ville d’Hiroshima (340.000 habitants) : des dizaines de milliers de personnes meurent sur le coup. Dans un champ de ruines, Tatsuo Yamamoto, soldat de l’armée japonaise, tente de retrouver son oncle, en vain, rapporte le quotidien québécois La Presse. Devant la boutique détruite, le soldat trouve un débris encore enflammé et s'en sert "pour allumer un hibachi, petit brasero souvent utilisé à l’époque pour se réchauffer les mains", explique-t-on dans les colonnes de Ouest-France.



Pour honorer la mémoire de son oncle, Tatsuo Yamamoto ramène cette torche dans son village, qu’il alimentera pendant 23 ans, nuit et jour. Une façon pour lui de ne pas oublier cette terrible tragédie. "Il avait l’habitude de dire : puisque tout le monde est en train d’oublier (la guerre), je serai celui qui n’oubliera jamais", expliquait son fils Takudo Yamamoto.

Oui, c'est un symbole, un symbole de paix Takudo Yamamoto, dans un interview à l'AFP, en 2008





Cette petite flamme a ensuite donné naissance à "14 autres foyers disséminés dans des monuments en faveur de la paix", après qu’un journal local a rapporté son histoire à la fin des années 1960. "Oui, c’est un symbole, un symbole de paix", déclarait en 2008 Takudo Yamamoto. "Mais ce ne serait qu’une flamme s’il n’y avait pas de message", ajoute-t-il.

Il estime que c’est une façon de transmettre aux générations futures "l’esprit" de son père, décédé à l’âge de 88 ans. Ses derniers mots rappellent d’ailleurs le symbole de paix incarné par cette flamme "éternelle" : "Il est temps d’arrêter cette folie de se tuer mutuellement", avait-t-il prononcé avant de s’éteindre.