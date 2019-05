publié le 20/05/2019 à 10:28

Félix Dorfin, 35 ans, a été condamné à mort ce lundi 20 mai, rapporte un journaliste de l'AFP, alors que le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement. "Nous déclarons Felix Dorfin coupable (...) d'avoir importé de la drogue (...). Nous condamnons Félix Dorfin à la peine de mort et lui ordonnons de rester en détention", a déclaré le juge Isnurul Syamsul Arif du tribunal de Mataram sur l'île de Lombok.



Le trentenaire originaire de Béthune (nord de la France) avait été interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok (une île touristique proche de Bali) en provenance de Singapour avec en sa possession quelque trois kilos d'ecstasy, d'amphétamines et de kétamine dissimulés dans une valise à double fond.

Il rejoint ainsi un autre Français dans le couloir de la mort en Indonésie, Serge Atlaoui, condamné en 2007 également pour trafic de drogue et toujours incarcéré.

Une tentative d'évasion en janvier

Le juge a pris en compte comme facteurs aggravants l'hypothèse selon laquelle Félix Dorfin ferait partie d'un réseau de trafic de drogue et la quantité importante de stupéfiants en sa possession. Son avocat avait contesté la description par le parquet de Félix Dorfin comme un "coursier" habitué à transporter de la drogue de pays en pays.



Le Français avait réussi en janvier à s'évader du centre de détention de la police et avait été recherché pendant onze jours. Finalement retrouvé dans une forêt du nord de l'île de Lombok où il se cachait, il avait été arrêté le 1er février par des policiers qu'il avait, selon eux, tenté de soudoyer.



Les trafiquants de drogue encourent de longues peines de prison, voire la peine capitale en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde, qui a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. Plusieurs trafiquants de stupéfiants ont par le passé été exécutés. La peine de mort n'a cependant plus été appliquée depuis 2016.