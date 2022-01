"Flurona" : trois questions sur cette fusion entre la grippe et la Covid-19

Après le Delta et l'Omicron, le Flurona ? En Israël, une femme a contracté à la fois la Covid-19 et la grippe. Mais évacuons tout de suite la question : non il ne s'agit pas d'un nouveau variant, mais "uniquement" d'un nouveau terme inventé par les scientifiques israéliens pour expliquer ce phénomène.

Comme le rapporte Times Of Israël, il s'agissait d'une femme, hospitalisée brièvement pour des symptômes bénins à l’hôpital de Beilinson située dans la ville de Patah Tikva, au nord-ouest du pays. Cette femme était enceinte et non vaccinée contre le coronavirus, précise le média israélien.

Elle a rapidement pu sortir de l’hôpital en raison de l’évolution favorable de son état de santé, malgré sa double infection. Elle n'a en effet souffert d'aucunes formes graves des deux maladies.

Qu'est-ce que le "Flurona" ?

Le terme "Flurona", contraction du mot "flu" (grippe en anglais) et de coronavirus, est utilisé pour parler d'une personne atteinte par les deux virus.



Mais ce terme est trompeur, selon Etienne Decroly, directeur de recherche pour le CNRS à Marseille et membre de la Société française de virologie. Interrogé par Libération, le chercheur estime que "les deux virus même s’ils peuvent infecter une même personne simultanément sont issus de deux familles virales distinctes et n’ont donc aucun lien l’un avec l’autre".

Ce cas détecté est-il réellement le premier ?

Officiellement oui. L'hôpital Beilinson en Israël a été le premier du pays à rapporter une double infection. Mais selon les médecins israéliens, beaucoup de personnes auraient contracté dans le pays le coronavirus et la grippe sans le savoir.

De plus, aux États-Unis, dans un article publié en novembre dernier, The Atlantic rapportait déjà plusieurs cas de cette double infection, notamment au sein d'une famille new-yorkaise, testée positive pour les deux maladies en février 2020.

Les cas de Flurona vont-ils se multiplier ?

Difficile à dire. Plusieurs spécialistes estiment que la pandémie peut se transformer en "twindemic", encore un terme anglo-saxon, qui est la contraction de jumeau et pandémie. Un terme également utilisé par l'OMS (l'organisation mondiale de la santé).



Le problème, c'est que peu d'informations circulent actuellement sur le "Flurona". Cité toujours par Times Of Israël, le professeur Arnon Vizhnitser, directeur du département de gynécologie de l'hôpital de Petah Tikva explique que ces deux maladies s'attaquent avant tout au système respiratoire. "C'est la même maladie. Les deux s'attaquent au système respiratoire".



Pour éviter une nouvelle vague, l'OMS rappelait en septembre dernier, que le vaccin est la forme la plus sûre pour éviter de contracter l'une ou l'autre, voire les deux maladies. "Le moyen le plus efficace de prévenir l'hospitalisation et les formes graves de la Covid-19 et de la grippe est la vaccination avec les deux vaccins".



Autre possibilité : le médicament développé par le laboratoire Novavax. L'entreprise américaine travaille en ce moment sur un médicament, soignant à la fois le coronavirus et la grippe. Les premières doses devraient arriver dès la fin du mois de janvier en Europe.